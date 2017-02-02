В Красноярском крае девушке, которой по ошибке выплатили 330 тысяч рублей пенсии, грозит 2 года колонии
2 февраля 2017 18:59
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Дознаватели ОМВД по Лесосибирску инкриминировали 18-летней местной жительнице, получающей пенсию по инвалидности, ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража"). По этой статье ей грозит наказание в виде двух лет лишения свободы, сообщает официальный сайт краевого ГУ МВД.
Расследование началось после того, как в дежурную часть полиции "обратился представитель одного из ведомств". Чиновник сообщил, что злоумышленница похитила не принадлежащие ей денежные средства.
Как выяснили полицейские, на счет девушки ошибочно было переведено более 330 тысяч рублей. Для того чтобы разобраться, откуда на ее счету появилась такая большая сумма, подозреваемая обратилась в отделение банка. Там ее заверили, что все в порядке, и ей действительно поступила крупная сумма денег.
"Услышанное ее не удивило. Являясь получателем пенсии, девушка решила, что это какой-то перерасчет, и сняла денежные средства", - говорится в пресс-релизе полиции.
Поняв, что произошла ошибка, сотрудники ведомства попытались вернуть деньги, но от банковских работников узнали, что их уже обналичила владелица счета. "На неоднократные просьбы и письменные уведомления сотрудников ведомства вернуть ошибочно перечисленную сумму злоумышленница не реагировала", - добавили в полиции, комментируя курьезный случай.
По какой причине девушка получала пенсию и является ли она инвалидом или сиротой, в ГУ МВД не уточняют.
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