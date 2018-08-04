В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета

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«Вертолет с пассажирами разбился в районе Игарки. Все находившиеся на борту погибли», — цитирует агентство слова собеседника.Также о 18 погибших — трех членах экипажа и 15 пассажирах — со ссылкой на Главное управление МЧС по Красноярскому краю сообщает «Интерфакс».Согласно информации на сайте регионального управления МЧС, речь идет о жесткой посадке вертолета Ми-8. Инцидент произошел в 180 км от города Игарка в 10:20 по местному времени.По данным источника агентства «Интерфакс», разбившийся вертолет принадлежал компании Utair. «Вертолет Ми-8 [авиакомпании] Utair выполнял рейс в районе населенного пункта Игарка», — заявил источник агентства в экстренных службах региона.По предварительным данным «Интерфакса», вертолет авиакомпаниии Utair совершал служебный рейс в районе технологической площадки компании «Ванкорнефть».По данным ТАСС, вертолет взлетел с площадки вблизи нефтеперекачивающей станции № 1 «Ванкор» в Туруханском районе и собирался следовать по маршруту Ванкор — Харкасале.По факту происшествия Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).Изначально ТАСС и «Интерфакс» сообщали о гибели 17 человек, однако позднее источники уточнили, что речь идет о 18 жертвах — 15 пассажирах и трех членах экипажа.По данным «РИА Новости», крушение произошло в безлюдной местности. «Воздушное судно полностью разрушено и сгорело», — рассказал агентству источник в экстренных службах.Позже источник в оперативном штабе на месте аварии сообщил «Интерфаксу», что в качестве одной из версий крушения рассматривается техническая неисправность вертолета. По его словам, также будет изучена версия об ошибке экипажа и сложных метеоусловиях.