В Красном Яру на трассе М-5 горела «газель» после столкновения с «Рено-Сандеро»

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– За рулем «газели» находился молодой человек 1993 года рождения. При развороте с обочины он не уступил дорогу иномарке «Рено» и в результате столкновения с ней выехал в кювет. От удара машина загорелась, – рассказали 63.ru в ГУ МВД России по Самарской области.На месте аварии работали сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области. Загоревшийся автомобиль тушили с помощью спецмашины.Водитель иномарки - автомобилистка 1968 года рождения и ее пассажир получили незначительные травмы. Им оказались необходимую помощь без госпитализации.Фото 63.ru