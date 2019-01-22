В Красном Яре две девочки попали под колеса легковушки на переходе

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Из собранных полицейскими материалов следует, что водитель 1993 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 201440 в условиях снегопада, двигаясь по улице Промысловая, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбил двух девочек 2006 и 2009 года рождения, которые переходили проезжую часть в одежде со светоотражающими элементами.Обеим пострадавшим была оказана помощь в медицинском учреждении и назначено амбулаторное лечение.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области