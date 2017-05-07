В Красноглинском районе водитель снова сел за руль пьяным

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Во время несения службы в Красноглинском районе областной столицы инспекторы ДПС остановили автомобиль «Сhevrolet», водитель которого нарушил Правила дорожного движения. За рулем транспортного средства находился 38-летний местный житель. Во время проверки документов сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя, исходивший от мужчины. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что автомобилист управлял машиной в нетрезвом виде.Сотрудники полиции установили, что в апреле прошлого года в отношении водителя вступило в законную силу решение суда, согласно которому он был привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения и лишен права управления транспортным средством, однако это не помешало ему вновь сесть за руль пьяным.В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.