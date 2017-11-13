В Красноглинском районе в СНТ "Яблонька" горели два дачных дома

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Горели два дачных дома на площади 80 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единицы техники.Пожар локализован в 17 час. 10 мин., пожар ликвидирован в 17 час. 22 мин.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС