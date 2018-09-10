В Красноглинском районе погиб водитель Тойоты, которая съехала в кювет и перевернулась

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Водитель автомобиля Тойота не справился с управлением и съехал с трассы в кювет.Машина получила значительные повреждения и перевернулась на крышу.Мужчина пренебрег ремнем безопасности и от мощного удара был выброшен через лобовое стекло, от травм он погиб на месте.Девушка, которая в этот момент так же находилась в автомобиле, была пристегнута и получила телесные повреждения средней тяжести, но её зажало в салоне поврежденного автомобиля.Для деблокирования пострадавшей в 17:30 на место происшествия выехали спасатели техногенного отряда ПСО СО.В 19:07 аварийно-спасательные работы на месте ДТП были закончены, девушку передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, передает пресс-служба ПСС СО.Фото: пресс-служба ПСС СО