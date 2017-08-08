В Красноглинском районе мужчина унес из квартиры знакомого строительные инструменты в ходе конфликта

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Как установили полицейские, преступление произошло в одной из квартир дома в поселке Мехзавод. Инциденту предшествовал конфликт хозяина жиплощади с одним из местных жителей. 30-летний подозреваемый пришел к знакомому для решения спорного вопроса. Однако спокойного разговора не получилось. В ходе возникшего конфликта злоумышленник несколько раз ударил оппонента, а после покинул жилье, забрав из квартиры строительные инструменты.В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к грабежу может быть причастен 29-летний житель Красноглинского района. Мужчина в разговоре с сотрудниками полиции не стал отрицать своей вины. Похищенные инструменты были обнаружены у него в квартире.Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.