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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Красноглинском районе девушка-водитель "девятки" насмерть сбила пенсионерку перебегавшую дорогу

19 декабря 2018 21:12
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В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, была доставлена в лечебное учреждение, где, несмотря на усилия врачей, скончалась в операционной.
По версии полицейских, 19 декабря в 07:45, женщина 1996 года рождения, управляя "девяткой" следуя по Красноглинскому шоссе со стороны квартала №2 поселка Мехзавод в направлении поселка Озерки совершила наезд на женщину 1943 года рождения, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, была доставлена в лечебное учреждение, где, несмотря на усилия врачей, скончалась в операционной.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, зафиксировали недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги в виде отсутствия освещения, установили и опросили очевидцев. Провели иные действия для документирования ДТП. По собранным материалам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.



Фото:  пресс-служба ГУ МВД Самарской области

 
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