В Красноглинском районе девушка-водитель "девятки" насмерть сбила пенсионерку перебегавшую дорогу

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В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, была доставлена в лечебное учреждение, где, несмотря на усилия врачей, скончалась в операционной.Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, зафиксировали недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги в виде отсутствия освещения, установили и опросили очевидцев. Провели иные действия для документирования ДТП. По собранным материалам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области