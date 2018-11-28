В Красноглинском районе «Toyota» после столкновения на "встречке" с «Datsun» врезалась в дерево
28 ноября 2018 18:58
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Одно из ДТП произошло в Красноглинском районе Самары. Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Datsun», двигался по межквартальному проезду со стороны Красноглинского шоссе в направлении санатория «Красная Глинка». Не справился с управлением автомобиля, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Toyota Corolla» под управлением водителя 1956 года рождения, который следовал во встречном направлении.
После «Toyota» отбросило на обочину, после чего автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП получила телесные повреждения пассажир автомобиля «Toyota» 1953 года рождения, которая сидела на переднем пассажирском сидении.
Она была доставлена бригадой скорой помощи в медицинское учреждение.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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