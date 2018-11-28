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В Красноглинском районе «Toyota» после столкновения на "встречке" с «Datsun» врезалась в дерево

28 ноября 2018 18:58
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В результате ДТП госпитализирована пассажирка автомобиля «Toyota» 1953 года рождения.
За минувшие сутки на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП. При этом 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвых водителей произошла одна авария.

Одно из ДТП произошло в Красноглинском районе Самары. Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Datsun», двигался по межквартальному проезду со стороны Красноглинского шоссе в направлении санатория «Красная Глинка». Не справился с управлением автомобиля, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Toyota Corolla» под управлением водителя 1956 года рождения, который следовал во встречном направлении.

После «Toyota» отбросило на обочину, после чего автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП получила телесные повреждения пассажир автомобиля «Toyota» 1953 года рождения, которая сидела на переднем пассажирском сидении.

Она была доставлена бригадой скорой помощи в медицинское учреждение.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

Фото:  пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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