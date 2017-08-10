В Красноглинском районе Самары тушили пожар

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В ночь на 10 августас по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-он, СНТ "Елочка", 3-я линия.Горели домашние вещи на 7 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники.Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.