В Красноглинском районе Самары тушили пожар в гараже

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Вечером в воскресенье, 27 августа по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, ул. Крайняя, произошел пожар.Горели строительные материалы в гараже на 10 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.Единый "телефон доверия" Центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449-89-89.