В Красноглинском районе Самары сгорела баня

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Вечером 6 мая по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-он, СДТ "Малые Дойки", произошел пожар.Горела частная баня на площади 40 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.