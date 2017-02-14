В Красноглинском районе Самары под колеса иномарки на переходе попала 14-летняя девочка

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В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы различных частей тела, с которыми была доставлена бригадой скорой помощи в нейрохирургическое отделение одной из городских больниц. В настоящее время ребенок госпитализирован. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель иномарки находился в трезвом состоянии. Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.