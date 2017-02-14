В Красноглинском районе Самары под колеса иномарки на переходе попала 14-летняя девочка

Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре, по приговору суда, надолго отправятся в тюрьму два жителя Узбекистана за убийство и ограбление пенсионерки
В Самаре, по приговору суда, надолго отправятся в тюрьму два жителя Узбекистана за убийство и ограбление пенсионерки
Здесь для него под милым девизом «Чисто во дворе — порядок в стране» собрали «общественный актив Кировского, Промышленного и Советского районов Самары.
В ДК Литвинова Николай Меркушкин обрушил на ветеранскую и бюджетную общественность часовой спич
В связи с необходимостью обеспечения сохранности дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями - в весенний и летний периоды.
С 1 апреля вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта по дорогам Самарской области
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».
В Тольятти житель соседней области пытался украсть из магазина продукты питания на 3 000 рублей
На заседании были рассмотрены вопросы организации деятельности антитеррористических комиссий регионов Центрального федерального округа.
Михаил Бабич принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета в Москве
В начале года Сбербанк запустил два сервиса для быстрого оформления ипотеки — «Ипотека-онлайн» на сайте «ДомКлик» и «Электронная регистрация».
Оформить ипотеку онлайн в Поволжье может любой желающий
Вместо кадастровой справки о кадастровой стоимости необходимо представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕРГН) о кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Росреестр: Для оспаривания кадастровой стоимости теперь нужна выписка из ЕГРН
Сегодня за два часа работы мобильного пункта , экспресс-тест на ВИЧ прошли 27 человек.
В Самаре прямо во Дворце бракосочетаний молодые люди смогли пройти тест на ВИЧ
сегодня  Вторник, 14 февраля, 17:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/02:
USD 58.06
-0.79
EUR 61.77
-0.91
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Красноглинском районе Самары под колеса иномарки на переходе попала 14-летняя девочка

14 февраля 2017 15:07
96
В настоящее время ребенок госпитализирован.
13 февраля в 20:50 на 23 километре Московского шоссе в Красноглинском районе 36-летний водитель автомобиля «Nissan Almera» двигался со стороны поселка Мехзавод в направлении микрорайона Крутые Ключи. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист допустил наезд на 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы различных частей тела, с которыми была доставлена бригадой скорой помощи в нейрохирургическое отделение одной из городских больниц. В настоящее время ребенок госпитализирован. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель иномарки находился в трезвом состоянии. Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. 


Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
14 февраля 2017  17:02
В Самаре, по приговору суда, надолго отправятся в тюрьму два жителя Узбекистана за убийство и ограбление пенсионерки
В Самаре, по приговору суда, надолго отправятся в тюрьму два жителя Узбекистана за убийство и ограбление пенсионерки
Суд назначил Жураеву 17 лет лишения свободы, Распопову – 15 лет лишения свободы. Наказание осужденным постановлено отбывать в исправительной колонии строгого... Закон
37
14 февраля 2017  14:56
Шестаков
Илья Шестаков: «Нужен переход к более щадящему режиму рыболовства, запасы Волги снижаются».
Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков прокомментировал изменения в законе о любительском рыболовстве. Закон
149
14 февраля 2017  12:58
Наплательщица алиментов из Самары отправится за решетку
Наплательщица алиментов из Самары отправится за решетку
Ей назначено 10 суток административного ареста. Закон
103
14 февраля 2017  12:01
В Пестравском районе с должниками по алиментам встретились священнослужители
В Пестравском районе с должниками по алиментам встретились священнослужители
Встречу организовали судебные приставы. Закон
97
14 февраля 2017  11:09
В самарском транспорте появились стикеры судебных приставов
В самарском транспорте появились стикеры судебных приставов
Они информируют о мерах воздействия на должников. Закон
170
14 февраля 2017  10:10
Свыше 100 машин в Самарской области проверили через «Мобильный розыск»
Свыше 100 машин в Самарской области проверили через «Мобильный розыск»
Судебные приставы продолжат разыскивать должников на автостоянках.. Закон
120
14 февраля 2017  09:42
Из магазина в Центральном районе Тольятти изъяли 20 литров алкоголя
Из магазина в Центральном районе Тольятти изъяли 20 литров алкоголя
Спиртное продавали без лицензии. Закон
121
Весь список
Происшествия
14 февраля 2017  15:50
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».
В Тольятти житель соседней области пытался украсть из магазина продукты питания на 3 000 рублей
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».  Происшествия
91
14 февраля 2017  15:07
В настоящее время ребенок госпитализирован.
В Красноглинском районе Самары под колеса иномарки на переходе попала 14-летняя девочка
В настоящее время ребенок госпитализирован.   Происшествия
95
14 февраля 2017  12:34
В поселке Мехзавод в Самаре двое мужчин упали со строительных лесов
В поселке Мехзавод в Самаре двое мужчин упали со строительных лесов
Пострадавших увезли в больницу. Происшествия
181
Весь список
Криминал
14 февраля 2017  13:33
У жителя Приволжья изъяли полкило марихуаны
У жителя Приволжья изъяли полкило марихуаны
Коноплю он выращивал сам. Криминал
71
14 февраля 2017  13:25
После сдачи квартиры в Самаре хозяйка обнаружила там тело мужчины
После сдачи квартиры в Самаре хозяйка обнаружила там тело мужчины
Подозреваемый в убийстве задержан. Криминал
110
14 февраля 2017  12:41
Сотрудниками Росгвардии в Отрадном задержаны молодые люди, сливавшие бензин из автомобилей
Сотрудниками Росгвардии в Отрадном задержаны молодые люди, сливавшие бензин из автомобилей
Задержанные являются студентами техникума. Криминал
101
Весь список


Видео
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
1107
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
691
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
4932
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
1920
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
2494
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
1587
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1290
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
2428
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
2261
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
11423
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
9371
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5761
Весь список

Мероприятия
В ДК Литвинова Николай Меркушкин обрушил на ветеранскую и бюджетную общественность часовой спич
В Самаре прямо во Дворце бракосочетаний молодые люди смогли пройти тест на ВИЧ
Самарцев приглашают стать участниками Эколыжни
Весь список
Популярное
за сегодня

Самараэнерго открывает в Самаре два новых Центра обслуживания клиентов

527

Жительница Самары переехала собаку, вставшую перед её автомобилем

463

В детсаду Тольятти ловили кабана

310
за неделю

В Тольятти погиб известный журналист, эрудит и постоянный участник программы «Своя игра» Андрей Жданов

5499

О выплате компенсации расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Самарской области

3581

В Самаре Fiat Albea врезался в ограждение и перевернулся с моста

2215
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда