В Красноглинском районе Самары ночью тушили пожар на 40 кв. метрах

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В ночь на 24 декабря по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, ул. Заволжская, произошел пожар.Горела частная баня и надворные постройки на 40 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Они за полчаса справились с огнем, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.