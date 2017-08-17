В Красноглинском районе Самары горела стена дома

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Вечером 16 августа по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-он, дома ЭМО, произошел пожар.Горела стена дома на 1 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 17 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.