В Красноглинском районе Самары алкоголь продавали без лицензии
19 февраля 2017 09:37
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Благодаря информации, полученной от жителей Самары, ранее в одном из магазинов полицейские пресекли нарушение правил продажи алкогольной продукции. Тогда на владельца магазина, расположенного на Московском шоссе в Красноглинском районе, стражи правопорядка составили протокол об административном правонарушении за продажу алкоголя в запрещенное время.
Через некоторое время горожане вновь обратились в отдел полиции №8 Управления МВД России по г. Самаре с сообщением о том, что в магазине нарушается закон.
Полицейские установили, что на момент проверки владелец торговой точки осуществлял предпринимательскую деятельность, не имея на это лицензию. Кроме того, алкогольная продукция реализовывалась в отсутствие сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства.
В результате в отношении индивидуального предпринимателя сотрудники полиции составили два протокола об административных правонарушениях, сообщает облМВД.
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