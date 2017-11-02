В Красноглинском районе Самары ГАЗ столкнулся с ВАЗ-21150

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В Красноглинском районе Самары 1 ноября произошло ДТП. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем Газ, двигаясь в пос. Мехзавод по ул. Крайняя со стороны ул. Парниковая в направлении Московского шоссе, на пересечении Красноглинского шоссе – ул. Крайняя, не выполнил требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, в результате чего допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21150 под управлением женщины 1986 года рождения, которая двигалась по Красноглинскому шоссе со стороны 2-го квартала в направлении 15-го квартала пос. Мехзавод.В результате ДТП пострадала водитель водитель вазовского автомобиля, которая в дальнейшем была госпитализирована.1 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 19 ДТП. При этом 22 человека получила ранения различной степени тяжести, в том числе - двое несовершеннолетних. 1 человек погиб, сообщает облМВД.