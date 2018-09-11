В Красноглинском районе, в районе базы отдыха «Ивушка», в Волге утонул мужчина

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По словам заявителя, мужчина пропал ещё в субботу 8 сентября. Родственники искали мужчину самостоятельно, но результата не было.К расследованию происшествия были привлечены сотрудники полиции. Как выяснилось, очевидец видел последний раз пропавшего, заходящего купаться в воду.В 10:30 на место происшествия выехали спасатели отряда специального назначения.В 14:20 тело утонувшего подняли на поверхность с глубины 8 метров в 60 метрах от берега и передали сотрудникам МВД, передает прессслужба ПСС Самарской области.