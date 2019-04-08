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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Краснодаре неизвестные выбросили под мост гору новой обуви

8 апреля 2019 23:26
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Стихийная свалка создала ажиотаж у местных жителей: многие приехали среди ночи к мосту в поисках обновок.
В Краснодаре неизвестные выбросили гору новой обуви под мост, передает РИА Новости.

В воскресенье вечером в одном из местных пабликов появилось видео, демонстрирующее развалы новой обуви, выброшенной под Северным мостом. Автор ролика со ссылкой на неназванных собеседников сообщает, что таким образом закрывающийся магазин распределил нераспроданные остатки.

Стихийная свалка создала ажиотаж у местных жителей: многие приехали среди ночи к мосту в поисках обновок.
"Администрация Центрального округа провела проверку на месте, где выбросили обувь под мостом в районе улиц Щорса и Северной. Установить того, кто ее выбросил, чтобы оштрафовать за несанкционированный выброс мусора, невозможно", — сообщает пресс-служба мэрии.

Как отмечается, на ценниках и самой обуви отсутствует информация о магазине, где она могла бы продаваться. Вероятнее всего, этот элемент одежды реализовывали на рынке или с лотка.

Власти пообещали ликвидировать свалку до конца понедельника. 
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