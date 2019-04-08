В Краснодаре неизвестные выбросили под мост гору новой обуви
8 апреля 2019 23:26
131
В воскресенье вечером в одном из местных пабликов появилось видео, демонстрирующее развалы новой обуви, выброшенной под Северным мостом. Автор ролика со ссылкой на неназванных собеседников сообщает, что таким образом закрывающийся магазин распределил нераспроданные остатки.
Стихийная свалка создала ажиотаж у местных жителей: многие приехали среди ночи к мосту в поисках обновок.
"Администрация Центрального округа провела проверку на месте, где выбросили обувь под мостом в районе улиц Щорса и Северной. Установить того, кто ее выбросил, чтобы оштрафовать за несанкционированный выброс мусора, невозможно", — сообщает пресс-служба мэрии.
Как отмечается, на ценниках и самой обуви отсутствует информация о магазине, где она могла бы продаваться. Вероятнее всего, этот элемент одежды реализовывали на рынке или с лотка.
Власти пообещали ликвидировать свалку до конца понедельника.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
8 апреля 2019 17:38
Он признан виновным по статьям "Получение взятки в крупном размере" и "Покушение на мошенничество". Закон
247
8 апреля 2019 17:28
В настоящее время ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Закон
195
7 апреля 2019 17:47
В деле об убийстве депутата Галины Старовойтовой появился еще один фигурант — лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков, которого следствие считает... Закон
259
6 апреля 2019 16:57
В суде учли возраст и состояние здоровья подозреваемого. Однако, оказавшись дома, тот убил соседку прямо в своей квартире. Закон
351
5 апреля 2019 22:25
Убийство, похищение человека, принуждение к проституции, разбой, грабежи — далеко не полный список преступлений, в которых обвиняют многодетную мать из... Закон
547
5 апреля 2019 20:31
Возбуждено уголовное дело. Закон
406
5 апреля 2019 16:22
Как установили оперативники злоумышленник посредством сети Интернет приобретал партии наркотиков и через тайники-закладки реализовывал мелкими дозами. Закон
405
Происшествия
8 апреля 2019 23:26
Стихийная свалка создала ажиотаж у местных жителей: многие приехали среди ночи к мосту в поисках обновок. Происшествия
129
8 апреля 2019 18:11
Ущерб превысил 3,5 миллиона рублей, отметили в прокуратуре. Происшествия
187
8 апреля 2019 16:30
В результате ДТП водитель получил травмы и был направлен на стационарное лечение. Происшествия
213
Криминал
8 апреля 2019 10:23
Преступника задержали. Криминал
200
8 апреля 2019 09:54
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Криминал
221
8 апреля 2019 09:27
Один из мужчин - житель г. Самары, второй - житель г. Тольятти. Криминал
266
Видео
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
325
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
804
7 апреля 2019 10:57
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно. Происшествия
338
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
492
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
351
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4932
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
455
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1129
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1108
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2086
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2371
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1432
Мероприятия