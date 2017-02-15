В Краснодаре горят два многоэтажных дома
15 февраля 2017 21:41
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Через 8 минут спасатели уже были на месте ЧП. Они обнаружили, что огонь полыхает на шестом этаже дома. Площадь возгорания была значительная — около полутора тысяч квадратных метров.
Спасатели начали эвакуировать жильцов из горящего здания, параллельно пытаясь погасить огонь.
По последним данным, крыша дома обрушилась, огонь перекинулся на соседний дом.
По предварительным данным, один человек погиб. По некоторым данным, дом является самостроем. Всего в нем зарегистрированы 480 человек, в том числе 90 детей. Информация уточняется. В тушении пожара принимают участие 123 человека и 44 единицы техники.
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