В Красноармейском районе женщина-водитель "Гранты" опрокинулась в кювет
20 декабря 2017 14:40
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Одно из ДТП произошло днем в Красноармейском районе. Женщина (1969 года рождения), управляя автомашиной Лада Гранта, двигалась по автодороге «Самара-Волгоград-Гражданский» со стороны поселка Гражданский. По предварительной информации полицейских, на 4 км автодороги водитель не справилась с управлением, допустила съезд автомашины в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 48-летний водитель автомашины получила травмы головы, и была госпитализирована.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото ГУ МВД России по Самарской области
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