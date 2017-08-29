В Красноармейском районе восстанавливают водоснабжение после утечки
29 августа 2017 09:47
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Утром 28 августа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области» поступило сообщение о том, что обнаружена утечка на водоводе холодного водоснабжения диаметром 320 мм, по адресу: м.р. Краснормейский, в 4 км от н.п. Кировский.
В результате аварии под отключение попало 10 населенных пунктов м.р. Краснормейский (н.п. Кировский, п. Сытовка, н.п. Колокольцовка, п. Колыбеловка, п. Алексеевский, п. Медведевский, н.п. Любимовка, п. Арсентьевка, с. Волчанка, п. Дубовка). Всего 12 многоквартирных двухэтажных и 723 частных дома, с населением (3881 человек, в том числе 905 детей), 29 СЗО (школы, детские сады, ФАП).
Проводилось оповещение населения, создан запас воды в водонапорных башнях в населенных пунктах расположенных в зоне отключения, был организован подвоз воды населению (автоцистерна на базе а/м ЗИЛ объемом 8 м3, трактор МТЗ-82 с прицепом (бочка объемом 3 м3). Работа социально-значимых объектов не приостанавливалась.
К месту были направлены: аварийная бригада МУП «Водоснабжение»; оперативные группы ГУ МЧС России по Самарской области, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области», пожарно-спасательной части № 126 и администрации района.
Для ликвидации последствий аварии привлечено 16 человек, 6 ед. техники, в том числе от МЧС России 4 человека, 1 ед. техники.
В 20.45 (мск) проведены работы по замене поврежденного участка трубы.
В 21.10 (мск) начата промывка и заполнение системы водой, сообщает облМЧС.
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