В Красноармейском районе столкнулись  "Шкода" и автобус  "Neoplan", среди пострадавших 10-летний мальчик

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В Красноармейском районе столкнулись "Шкода" и автобус "Neoplan", среди пострадавших 10-летний мальчикВ результате ДТП пострадали водитель и 4-пассажира, среди которых был 10 летний мальчик, которые получили повреждения в виде ушибов и ссадин. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области