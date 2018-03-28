В Красноармейском районе столкнулись "Шкода" и автобус "Neoplan", среди пострадавших 10-летний мальчик
28 марта 2018 18:01
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Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что на 44 км автодороги "Самара-Волгоград-Красноармейское-Пестравка", водитель автомобиля "Шкода" при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу и допустила столкновение с автобусом "Neoplan", который следовал по главной дороге в сторону Самары.
В результате ДТП пострадали водитель и 4-пассажира, среди которых был 10 летний мальчик, которые получили повреждения в виде ушибов и ссадин. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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