В Красноармейском районе произошел порыв водовода ХВС: 13 населенных пунктов остались без воды

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произошел порыв водовода холодного водоснабжения диаметром 600 мм по адресу: м.р. Красноармейский, в районе н.п. Осинки. В результате аварииНа место аварии направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области.Работа на месте происшествия координируется сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и Администрацией м.р. Красноармейский.Организованы мероприятия по оповещению населения через управляющую компанию.Дополнительно в данных населенных пунктах имеются резервные источники запаса воды.Для ликвидации аварии привлечено 24 человека и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России - 5 человек и 2 единицы техники.Дополнительная информация уточняется, сообщает пресс-служба облМЧС.