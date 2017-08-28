В Красноармейском районе из-за аварии без воды остались почти 4000 человек
28 августа 2017 20:02
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В результате аварии под отключение попало 10 населенных пунктов Красноармейского района (н.п. Кировский, п. Сытовка, н.п. Колокольцовка, п. Колыбеловка, п. Алексеевский, п. Медведевский, н.п. Любимовка, п. Арсентьевка, с. Волчанка, п. Дубовка). Всего 12 многоквартирных двухэтажных домов и 723 частных дома с населением 3881 человек, (в том числе 905 детей), 29 социально-значимых объектов (школы, детские сады, ФАП).
Проводится оповещение населения, создан запас воды в водонапорных башнях в населенных пунктах расположенных в зоне отключения. Работа социально-значимых объектов не приостанавливалась.
Для ликвидации последствий аварии привлечено 11 человек, 4 единицы техники, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото: облМЧС
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