В Кошкинском районе ссора между супругами закончилась убийством беременной женщины

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Оперативная группа незамедлительно выехала по указанному адресу. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп женщины с множественными травмами.Полицейским удалось восстановить картину произошедшего. По предварительным данным, незадолго до происшествия между супругами произошел конфликт на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Во время ссоры мужчина схватил нож и начал угрожать женщине. Перепалку увидела несовершеннолетняя дочь, о чем, выбежав из квартиры, сообщила соседу и попросила помощи. Мужчина незамедлительно позвонил в полицию. Предполагаемый злоумышленник скрылся с места преступления.Вскоре он был задержан. Мужчина 1987 года рождения сознался в содеянном. Полицейские установили личность погибшей. Ей оказалась местная жительница 1982 года рождения. Согласно сведениям из ГБУЗ СО «Кошкинская ЦРБ» пострадавшая находилась на 7 месяце беременности. Предполагаемое орудие преступления – нож, изъято.Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.