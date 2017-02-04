В Кошкинском районе сгорела баня

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Поздно вечером 3 февраля по адресу: м.р. Кошкинский, с. Надеждино, ул. Луговая, произошел пожар.Горела частная баня на площади 15 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.