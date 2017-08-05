В Кошкинском районе порывами ветра повредило кровли трех частных домов. Нарушено электроснабжение 120 домов

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Работа на месте происшествия координируется сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и Администрацией Кошкинского района.На месте происшествия работает оперативная группа ПСО № 49 ППС Самарской область и оперативная группа "Центра по делам ГО, ПБ и ЧС"По прибытии к месту оперативных групп установлено, что частично повреждены кровли 3-х домов.Аварийной бригадой ПАО «МРСК Волги», в составе 11 человек и 4 единиц техники проводятся работы по восстановлению электроснабжения населенного пункта.С 18.00 в ГУ МЧС России по Самарской области развернута рабочая группа по контролю за ликвидацией происшествия.К ликвидации происшествия привлекается 34 человека и 12 ед. техники, в том числе от МЧС 7 человек, 1 ед. техники.Дополнительная информация уточняется, сообщает преесс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС