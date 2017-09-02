В Кошкинском районе ночью загорелся дом на 180 кв. метрах

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В ночь на субботу, 2 сентября по адресу: м.р. Кошкинский, с. Орловка, ул. Любимовская, произошел пожар.Горел частный дом на 180 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. За час они справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.