В Кошкинском районе на автодороге под колесами ВАЗ 21124 погиб пешеход
3 октября 2018 15:37
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44-летний водитель автомобиля ВАЗ 21124 двигался со стороны села Кошки. В пути следования водитель сбил мужчину 1978 года рождения, идущего по краю проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход получил травмы, от которых впоследствии скончался.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Госавтоинспекция напоминает! Перед выходом на проезжую часть пешеход обязан оценить общую дорожную обстановку, быть уверенным, что его видят водители. В темное время суток настоятельно рекомендуется носить на верхней одежде световозвращающие элементы. Во избежание трагедий на дороге водители выбирайте скоростной режим в соответствии с погодными условиями, соблюдайте установленную дистанцию и не нарушайте правила маневрирования! При приближении к пешеходным переходам необходимо заблаговременно притормаживать. Соблюдение простых правил поможет спасти жизнь, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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