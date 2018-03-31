В Кошкинскоим районе водитель вновь сел пьяным за руль и попал под уголовное дело

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При проверке по базе данных полицейские выяснили, что в ноябре 2017 года мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.Инспекторы дорожно-патрульной службы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте задержания, но он ответил отказом. Транспортное средство было изъято и помещено на специализированную стоянку. В ходе опроса мужчина (1969 года рождения) пояснить, почему повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не смог.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области