В Комсомольском районе Тольятти иномарка сбила женщину-пешехода
18 августа 2017 10:40
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В Комсомольском районе, на улице Громовой 27 а (это около "Ленты") 18 августа утром сбили пешехода.
Женщина-водитель Рено Сандеро на "зебре" не заметила тольяттинку.
Пострадавшую осмотрели медики. Диагноз уточняется, сообщает группа "Происшествия Тольятти".
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