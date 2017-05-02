В Комсомольском районе Тольятти горели два частных дома

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Горели два частных дома на площади 48 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 35 человек личного состава и 10 единиц техники.Пожар был локализован в 14:20, пожар ликвидирован в 15:05.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.