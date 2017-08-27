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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Клявлинском районе водитель "ВАЗ 21099" въехал в мотоблок, на котором ехали два подростка, погиб 14 летний парень

27 августа 2017 23:46
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В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, по данному факту проводится проверка.
27 августа около 21:40 в полицию поступило сообщение о ДТП, произошедшем в Клявлинском районе, на автодороге между станицей Пронино и селом Степное Дурасово.

По предварительным данным, водитель (1992 года рождения), управляя автомашиной "ВАЗ 21099", столкнулся с движущимся в попутном направлении по дороге мотоблоком, в котором находилось двое несовершеннолетних. В результате ДТП смертельную травму получил 14 летний парень, 17 летний водитель мотоблока госпитализирован.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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