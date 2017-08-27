В Клявлинском районе водитель "ВАЗ 21099" въехал в мотоблок, на котором ехали два подростка, погиб 14 летний парень

93

По предварительным данным, водитель (1992 года рождения), управляя автомашиной "ВАЗ 21099", столкнулся с движущимся в попутном направлении по дороге мотоблоком, в котором находилось двое несовершеннолетних. В результате ДТП смертельную травму получил 14 летний парень, 17 летний водитель мотоблока госпитализирован.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.