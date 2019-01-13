В Клявлинском районе на трассе столкнулись «Toyota» и грузовик «DAF», водитель и пассажир легковушки погибли

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Днем 13 января на 1175 км + 40 м автодороги «М-5 Урал» в Клявлинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.Как следует из собранных автоинспекторами предварительных данных, водитель автомашины «Toyota» не справился с управлением и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем «DAF».В результате аварии водитель и пассажир легковушки, личности которых в настоящее время устанавливаются, от полученных травм скончались на месте происшествия.По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области