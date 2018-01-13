В Кировском районе Самары столкнулись два ВАЗовских авто, КамАЗ и ПАЗ (Уточненная)

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В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием а/м Лада Ларгус, а/м ВАЗ 2110, маршрутного автобуса ПАЗ (без пассажиров) и а/м КАМАЗ. Известно, что все транспортные средства двигались в попутном направлении со стороны Днепровского проезда в направлении Конного проезда по ул. Литвинова. В районе д. 322 произошло столкновение.За медицинской помощью никто не обратился, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области., 13.01.2018 г. В 13-30 час. водитель а/м КАМАЗ 1987 года рождения, двигаясь со стороны ул. Земеца в направлении Конного проезда в Кировском районе г. Самара, в районе д. 322 по ул. Летвинова не обеспечил необходимую безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с маршрутным автобусом ПАЗ (без пассажиров), под управлением мужчины 1967 года рождения.В следствии этого, а/м ПАЗ совершил столкновение, с огороженными знаками аварийной остановки после ДТП, стоящими транспортными средствами а/м Лада Ларгус и а/м ВАЗ 21102. Водители 1954 года рождения и 1983 года рождения находились на обочине и не пострадали.В результате ДТП все транспортные средства получили механические повреждения, жертв и пострадавших нет.Фото: ГУ МВД Самарской области