В Кировском районе Самары горела баня на 20 кв. метрах

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В ночь на 23 августа по адресу: г.о. Самара, Кировский р-он, ул. Серноводская, произошел пожар.Горела частная баня на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.