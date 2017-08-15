В Кировском районе Самары "девятка" столкнулась с грузовиком на "встречке", пострадали три человека
15 августа 2017 16:33
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Одно из ДТП произошло в 20:00 на территории Кировского района. 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 (стаж - 6 лет) двигался со стороны поселка Чкаловка в направлении улицы Береговой. По предварительной версии полицейских, выехав на полосу встречного движения, автомобилист столкнулся с грузовиком «Dong Feng DFL3251A» под управлением мужчины 1976 года рождения (стаж - 23 года).
В результате ДТП водитель и два пассажира легкового авто - молодой человек 1991 года рождения и 23-летняя девушка - получили травмы различной степени тяжести. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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