В Кировской области пожар в Орлове уничтожил целый жилой квартал
26 мая 2017 15:07
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На его тушение были брошены все силы близлежащих населенных пунктов. На помощь местным пожарным прибыли расчеты из Мурыгино, Котельнича и Кирова. В общей сложности было задействовано 92 человека и 32 единицы техники, в том числе от МЧС: 59 человек и 20 единиц техники.На место происшествия даже отправился сам врио губернатора региона Игорь Васильев.
В итоге справиться с пламенем удалось лишь спустя 3 часа — тушение осложнял сильный ветер.
МЧС по Кировской области:
- В 11.03 пожар локализован. По состоянию на 12:00 ведется проливка огня, ликвидация последствий открытого горения. Всего из домов эвакуировано 70 человек, в том числе 15 детей. Погибших и пострадавших нет. Для жильцов, оставшихся без крыши, подготовлен пункт временного размещения - общежитие сельскохозяйственного колледжа. С населением работают психологи.
Пожару объявлен ранг №3.
Фото gorodkirov.ru
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