В Кировской области пенсионерка продала дом и машину, чтобы снять порчу

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Пенсионерка, сообщившая, что ее на протяжении нескольких лет обманывали аферисты, обратилась за помощью в отдел полиции Омутнинского района. Потерпевшая рассказала, что осенью 2015 года по телевизору увидела передачу о "целительнице, которая помогает избавиться от болезней". Позвонив по указанному телефону, женщина переговорила с "ведуньей", которая сообщила, что на жительнице Кировской области "смертельная порча" и пообещала "помочь за 23 тысячи рублей". После первого перевода денег обманутой женщине стали звонить регулярно и требовать новых перечислений."Потерпевшая продала свой дом и автомобиль, но так как звонки с требованиями денег продолжались, она стала брать кредиты в банке. Своим родственникам, которые интересовались о том, куда уходят деньги, отвечала, что "занимается благотворительностью, деньги перечисляет детям". В общей сложности она перевела за несколько лет 1 596 000 рублей", - говорится в сообщении ведомства.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.