В Кировской области многодетная семья разбилась в ДТП из-за кабана

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По данным ведомства, из-за кабана автомобиль вылетел в кювет, врезался в водопропускную трубу и опрокинулся. От удара погиб восьмилетний ребёнок.— Ещё пять человек — водитель автомашины и четыре пассажира — 39-летняя женщина и трое мальчиков (их возраст 2 месяца, 2 года и 15 лет) — получили травмы и были госпитализированы, — говорится в сообщении МВД.Состояние пострадавших, среди которых есть двухмесячный мальчик, уточняется.