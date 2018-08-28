В Кировской области многодетная семья разбилась в ДТП из-за кабана
28 августа 2018 18:28
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По данным ведомства, из-за кабана автомобиль вылетел в кювет, врезался в водопропускную трубу и опрокинулся. От удара погиб восьмилетний ребёнок.
— Ещё пять человек — водитель автомашины и четыре пассажира — 39-летняя женщина и трое мальчиков (их возраст 2 месяца, 2 года и 15 лет) — получили травмы и были госпитализированы, — говорится в сообщении МВД.
Состояние пострадавших, среди которых есть двухмесячный мальчик, уточняется.
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