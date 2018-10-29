В Кинельском районе жители коммунальной квартиры, удерживали злоумышленника до приезда полицейских

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Граждане рассказали, что стали очевидцами конфликта между пострадавшим и его обидчиком 1991 года рождения.Полицейские выяснили, что мужчины являются соседями по коммунальной квартире и в этот вечер сильно поругались.В какой-то момент подозреваемый схватил кухонный нож и нанес удар своему оппоненту . Свидетели заперли злоумышленника в комнате и удерживали до приезда стражей правопорядка, а также вызвали скорую помощь.В ходе оперативных мероприятий было установлено, что задержанный ранее трижды судим за совершение противоправных деяний имущественной направленности.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области