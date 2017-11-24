В Кинельском районе задержали незаконных мигрантов

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Сотрудниками отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области совместно с сотрудниками УГИБДД областного главка с привлечением сил ОМОН регионального управления Росгвардии проведена масштабная проверка соблюдения обязательных требований миграционного законодательства на территории одного из садовых товариществ Кинельского района.Основными объектами внимания стражей правопорядка явились точки общепита, стоянки автотранспорта и гостиничные комплексы. В ходе мероприятия сотрудниками полиции осуществлена проверка документов более ста двадцати находившихся на территории иностранных граждан, в результате которой выявлено 10 мигрантов, осуществлявших трудовую деятельность без патентов на работу и трое граждан, осуществлявших незаконную торговлю в точках общественного питания. Также полицейские задокументировали факт незаконного нахождения на территории Российской Федерации 12 иностранных граждан и 2 мигрантов, нарушивших правила въезда в страну. Кроме того, при проверке ряд иностранных граждан предъявили документы с признаками подделки, по данным фактам проводятся проверки.В результате проведения профилактического мероприятия сотрудниками полиции составлено 27 административных протоколов и наложено административных штрафов на общую сумму 54 тысячи рублей. Кинельским районным судом вынесено решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации 12 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории Российской Федерации, сообщает облМВД.