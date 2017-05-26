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В Кинельском районе водитель насмерть сбил мужчину на проезжей части и скрылся с места ДТП

26 мая 2017 14:26
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Полицейские Кинельского района просят откликнуться очевидцев ДТП.
25 мая в 17:30 на 26 километре автодороги «Кинель - Богатое - Борское» в пути следования водитель неустановленного транспортного средства допустил наезд на мужчину 1966 года рождения, находившегося на проезжей части. Сразу после этого автомобилист скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь.

От полученных в результате ДТП травм пешеход скончался на месте аварии до прибытия врачей. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности нарушителя и его задержание.

Полицейские убедительно просят очевидцев случившегося и граждан, обладающих какой-либо информацией о произошедшем, обращаться в ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» по телефонам: (84663) 2-10-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото  ГУ МВД России по Самарской области 
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