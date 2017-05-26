В Кинельском районе водитель насмерть сбил мужчину на проезжей части и скрылся с места ДТП

90

От полученных в результате ДТП травм пешеход скончался на месте аварии до прибытия врачей. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности нарушителя и его задержание.Полицейские убедительно просят очевидцев случившегося и граждан, обладающих какой-либо информацией о произошедшем, обращаться в ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» по телефонам: (84663) 2-10-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото ГУ МВД России по Самарской области