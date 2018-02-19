В Кинельском районе водитель на «Suzuki Grand Vitara» насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу

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По предварительной информации полицейских, водитель сбил пешехода 1962 года рождения, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в темное время суток без светоотражающих элементов. В результате ДТП 55-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области