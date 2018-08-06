В Кинельском районе при столкновении двух автомобилей один человек погиб, два - госпитализированы

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По предварительной информации полицейских, на 62 км данной автодороги, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, выехал на правую обочину по ходу движения, допустил занос автомашины с последующим выездом на встречную полосу движения где совершил столкновение с автомашиной «Богдан 2111», двигавшейся во встречном направлении.В результате ДТП пострадали водитель автомашины «Богдан 2111», мужчина 1978 получил травмы головы, груди и ноги, а его несовершеннолетний пассажир, мальчик 2006 года рождения, получил травмы головы и ноги.Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение.Пассажир автомашины «Богдан 2111», женщина 1979 года рождения скончалась на месте происшествия, до приезда бригады скорой помощи.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.