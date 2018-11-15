В Кинельском районе при столкновении четырех большегрузов, одного из водителей зажало в кабине

115

15 ноября в Кинельском районе недалеко от села Алексеевка произошло ДТП с участием четырёх большегрузных автомобилей.Водители не выдержали дистанцию и допустили столкновение автомобилей по направлению движения.В результате серьёзно пострадал водитель автомобиля КАМАЗ, его зажало в кабине.Для деблокирования пострадавшего в 12:27 на место происшествия выехали спасатели техногенного отряда ПСС СО.В 13:19 водителя извлекли из поврежденной кабины и передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, передает пресс-служба ПСС СО.Фото: пресс-служба ПСС СО