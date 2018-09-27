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В Кинельском районе погиб водитель "Рено" при столкновении с КАМаЗом на "встречке"

27 сентября 2018 18:30
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Водитель большегруза получил телесные повреждения.
Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано 27 сентября в 13:55 на 40 км автодороги "Урал - Муханово".

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, по причине, которая в настоящее время устанавливается, водитель автомашины "Рено" допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком "КАМаЗ".

В результате ДТП водитель большегруза получил телесные повреждения, а водитель легковушки скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.



Фото:     пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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