В Кинельском районе погиб водитель "Рено" при столкновении с КАМаЗом на "встречке"

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По предварительным данным сотрудников ГИБДД, по причине, которая в настоящее время устанавливается, водитель автомашины "Рено" допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком "КАМаЗ".В результате ДТП водитель большегруза получил телесные повреждения, а водитель легковушки скончался на месте происшествия от полученных травм.По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области