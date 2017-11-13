В Кинельском районе иномарка Toyota врезалась в Kia

76

В Кинельском районе накануне, 12 ноября произошло ДТП. 44-летний водитель (водительский стаж 21 год) автомобиля «Toyota» двигался по автодороге Кинель-Богатое-Борское со стороны города Кинель в направлении села Богатое. По предварительной версии полицейских, автомобилист нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Kia», под управлением мужчины 1965 года рождения.

В результате ДТП водители получили телесные повреждения и были доставлены бригадой «скорой помощи» в больницу. Врачи приняли решение о госпитализации водителя автомобилем «Kia», второй мужчина направлен на амбулаторное лечение.

В целом за 12 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП. При этом 5 человек получили ранения различной степени тяжести. Погибших нет, сообщает облМВД.